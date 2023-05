Diedorf feiert die Meisterschaft mit einem Sieg in Lützelburg

Plus Mit 3:1 in Lützelburg beendet Meister Diedorf die Saison. Spektakulär waren die Spiele zwischen Foret und Steppach sowie Täfertingen und Gablingen.

In der Kreisklasse Nordwest beendete der TSV Diedorf die Saison mit einem 3:1-Sieg beim Absteiger Lützelburg. Der TSV Neusäß II verabschiedete sich mit einem 1:5 gegen SV Thierhaupten in die A-Klasse.

VfR Foret – TSV Steppach 5:5 (2:4). Mit einem Torfestival endete die Saison für den VfR Foret und den TSV Steppach. Die Gäste hatten im ersten Durchgang alles im Griff und gingen zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung. Felix Simon (20./32.) und Leon Rössle (31./42.) trafen für den TSV, Dogukan Ümmet (34.) und Dilaver Cayoglu (42.) für Foret. Nach dem Seitenwechsel drehte der VfR die Partie durch Treffer von Ahmet Sarkaya (60.), Cayoglu (67.) und Yusuf Aktürk (80.). Doch nur eine Zeigerumdrehung später sorgte Maximilian Weidt den 5:5-Endstand (81.). – Zuschauer: 40. (AL)