Leichtathletik

14.06.2023

Wenn der Platz für Rekorde nicht ausreicht

Plus Elf schwäbische Meistertitel für die SpVgg Auerbach-Streitheim.

Von Johann Kohler

Das ist das Los eines Spitzensportlers: keine Minute Freizeit, nur Beruf, jeden Tag Training, Lehrgänge und Wettkämpfe. Das trifft auch für den deutschen DLV-Kaderathleten Tobias Stiastny zu, der in der vergangenen Woche bis Freitagmittag auf BLV-Lehrgang in Unterhaching weilte. Anschließend fuhr er mit Trainer Lothar Schmitt nach Kassel zur DLV U18-Gala, am Samstag dann Ausscheidungswettkampf für die Europäischen Leichtathletik-Jugendspiele und am Sonntag bereits schwäbische Meisterschaften in Friedberg.

Trotz einer sehr guten Leistung mit dem Diskus und 55,93 m reichte es in Kassel ganz knapp nicht für einen Start in der deutschen Auswahl. Da zur selben Zeit wie in Maribor die deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock stattfinden werden, fehlt Stiasny dann sein größter Konkurrent bei der Deutschen. Deshalb heißt sein Ziel: Gewinn des deutschen Meistertitels und somit als Test die Teilnahme bei den schwäbischen Meisterschaften für Aktive, U18 und U14 in Friedberg. Da freute sich auch Auerbachs Abteilungsleiter Johann Kohler, denn Stiastny garantierte für mindestens zwei Titel für die SpVgg Auerbach/Streitheim.

