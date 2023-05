In Thierhaupten warten hohe Hürden

350 Pferde werden zum Dressur- und Springturnier erwartet, die über 1000 Starts absolvieren.

Von Donnerstag 18. Mai ( Christi Himmelfahrt), bis Sonntag, 21. Mai, findet das alljährliche große Dressur- und Springturnier des Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir statt. Ein großes Starterfeld mit über 350 Pferden erwartet die Zuschauer.

Über 1100 Starts in Dressur und Springen mit Teilnehmer aus ganz Schwaben und darüber hinaus sind an vier Tagen zu Gast. 25 Prüfungen in Dressur und Springen bis zur Klasse M* werden angeboten. Der Kreisreiterverband Augsburg nimmt mit fünf Qualifikationsprüfungen für Junioren/Junge Reiter und Reiter in den Klassen E-L in Dressur- und Springen teil. Außerdem soll die Jugend mit einem Projekt, dem „Schwaben-Cup“ des Reitverbands Schwaben in Dressur, mit zwei Prüfungen gefördert werden.

Am Donnerstag und Freitagvormittag kommen die Dressurreiter zum Zuge, bevor es nach dem Umbau zum Springparcours auf dem Außenplatz in die Springprüfungen der Klassen A* und A** mündet. Auch der Samstag ist gut ausgelastet.

Der Springreiter-Wettbewerb ist für Turnieranfänger gedacht, bevor es zur Zwei-Phasen-Springprüfung der Kl. L übergeht.

Weitere Prüfungen stehen am Sonntag an. Hingucker des Nachmitttags dürfte dann die Führzügelklasse mit den kleinsten Kindern und Ponys sein. Der Abschluss am Sonntag wird die Springprüfung der Kl. M* mit Stechen sein.

Ein großes Sponsorenfeld hat dieses Jahr die Veranstaltung unterstützt. „Fehlt nur noch das passende Wetter“, so die Vorsitzende Hildegard Steiner. Für kulinarische Bedürfnisse der Aktiven und Besucher ist bestens gesorgt. Gastboxen und Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. (hils)

Donnerstag, 18. Mai

07:00 Dressurprüfung Kl. A*

08:30 Dressurprüfung Kl. A

10:00 Dressurreiterprüfung Kl. A

12:30 Dressur-Wettbewerb

13:45 Dressurprüfung Kl. E

15:45 Dressurprüfung Kl. L

18:00 Dressurprüfung Kl. L

Freitag, 19. Mai

07:30 Dressureprüfung Kl. M*

11:30 Stilspringprüfung Kl. A*

13:30 Stilspringprüfung Kl. A**

15:30 Springprüfung Kl. E

17:00 Stil-Spring-Wettbewerb

18:00 Springprüfung Kl. L mit Stilwertung

Samstag, 20. Mai

08:30 Stilspringprüfung Kl. E

09:30 Springprüfung Kl. A*

12:00 Springprüfung Kl. A**

14:00 Springreiter-Wettbewerb

15:00 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L

16:30 Punktespringprüfung Kl. M* mit Joker

Sonntag, 21. Mai

08:30 Springpferdeprüfung Kl. A*

09:30 Springpferdeprüfung Kl. A**

10:45 Punktespringpr. Kl. A** mit Joker

12:15 Springpferdeprüfung Kl. L

13:00 Springprüfung Kl. L

14:30 Pony-Führzügel-Wettbewerb

16:00 Springprüfung Kl. M* mit Stechen