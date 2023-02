Neusässer Paar tanzt zum bayerischen Meistertitel

Stefanie Langhammer und Markus Schmeinta steigen in die Leistungsklasse A auf.

Die Meisterschaften der Masters II und III und die der Masters I fanden statt. Mit der Finalteilnahme in der Meisterschaft der Masters III aus der Leistungsklasse C von Bettina und Manfred Merz jubelte sich das Tanzsport-Zentrum Augsburg mit Sitz in Neusäß schon einmal in Form. Der Jubelsturm brach so richtig los, als sich Stefanie Langhammer und Markus Schmeinta in der Leistungsklasse B den bayerischen Meistertitel der Masters I ertanzten. Die beiden stiegen mit ihrem Sieg gleichzeitig in die nächste Leistungsklasse A auf. Die schweißtreibenden Übungsstunden im Vereinsheim in Neusäß wurden belohnt. Um auf solch einem Niveau zu tanzen, sind mehrere Stunden Training pro Woche notwendig. Lust auf Tanzen im Tanzsport-Zentrum Augsburg in der Benzstr. 3 in Neusäß? Am 25. März, von 17 bis 19 Uhr, ist Tag der offenen Tür. (AZ)