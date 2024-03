Langweid will gegen den Spitzenreiter ein Spitzenspiel abliefern

Die Tischtenis-Frauen des TTC Langweid erwarten in der 2. Bundesliga den souveränen Tabellenführer TTC Weil. Heimpremiere für den Neuzugang aus Indien.

Das 1. Damenteam des TTC Langweid, mit 15:15 Punkten Tabellenfünfter der 2. Tischtennis-Bundesliga, erwartet am Samstag um 18 Uhr den Tabellenführer ESV Weil, der mit einem Punktekonto von 21:3 mit großem Vorsprung die Tabelle anführt.

Der TTC Weil (Baden) hat sich nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga nach der Saison 22/23 gezielt für die sofortige Rückkehr in die Eliteliga verstärkt. Das Team von Cennet Durgun hat gegen den Favoriten nichts zu verlieren. Die Spielerinnen können ohne Druck spielen. Durgun: „Wir wollen dem Tabellenführer, der auf den Positionen eins und zwei die stärksten Spielerinnen der Liga hat, so viel wie möglich Paroli bieten und den Zuschauern ein spannendes Spiel bieten.“

Neben Anja Farladanska, Diana Styhar, Vitalija Venckute sowie nach ihrem Fehlen in den letzten zwei Auswärtsspielen aufgrund ihrer Teilnahme an der Mannschaftsweltmeisterschaft für die Ukraine auch wieder Veronika Matiunina am Start. Die U19-Europameisterin ist mit ihrem Team zwar in der Vorrunde ausgeschieden, hat aber gute Kritiken erhalten und von ihren vier Einzelspielen zwei gewinnen können. Für eine 17-Jährige eine starke Leistung. Erstmals in Langweid zu sehen ist Neuzugang Anannya Basak. Die Inderin hat in ihren ersten Spiele bereits einen guten Eindruck hinterlassen.

Das ursprünglich für Sonntag, 10. September terminierte Spiel gegen Uentrup wurde vom Verband auf den 20. April verlegt. (jug)