Tischtennis

08.09.2023

Training in Langweid und in China

Plus Wo und wie sich der TTC Langweid, der mit 13 Teams in die Saison geht, vorbereitet.

Der TTC Langweid geht mit 13 Tischtennisteams in die Saison 23/24 – vier Frauen- und vier Männerteams und fünf Nachwuchsmannschaften. Das ist eine Jugendmannschaft mehr, als in der letzten Saison. Und dies, obwohl Jugendliche ins Männeralter aufgerückt sind. Der Zuwachs an Jugendlichen bestätigt, dass Vereine, die sich um Kinder und Jugendliche bemühen, Anziehungskraft haben. Für einige Teams beginnt die Saison schon nächste Woche.

Das 1. Frauenteam spielt in der 2. Bundesliga, Team zwei der Frauen in Oberliga Bayern (5. Liga von oben und 6. Ligenebene von unten gesehen), das 3. Frauenteam in Bezirksoberliga und die Frauen IV in der Bezirksklasse B.

