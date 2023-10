TTC Langweid fährt am Ende die Krallen aus

Plus Vitaljia Venckute, die Spielerin mit den längsten Fingernägeln der 2. Bundesliga, holt den entscheidenden Punkt zum 6:4-Sieg des TTC Langweid im Bayernderby.

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid sind in der 2. Bundesliga weiter gut im Rennen. Im zweiten Bayernderby hintereinander kamen die Langweider Ladies zu einem knappen 6:4-Sieg beim TSV Dachau II. Der Sieg hing zwar bis zum letzten Ballwechsel im letzten Einzel am seidenen Faden, war jedoch verdient. Viele der Begegnungen, ja das Spiel insgesamt war nichts für schwache Nerven, aber gerade deshalb, sowie durch dem hohen Leistungsstand, Werbung für Tischtennis.

Im das Spiel abschließenden Einzel zwischen dem starken deutschen Nachwuchstalent Theresa Faltermeier und Vitalija Venckute kam beim klar verlorenen ersten Satz der Litauerin bei den 15 mitgereisten Langweider Fans wenig Hoffnung auf einen Sieg aufkommen. Die Spielerin mit den längsten Fingernägeln der Liga fuhr aber ihre Krallen aus und kämpfte sich ins Spiel zurück.