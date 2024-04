TTC Langweid feiert zwei imponierende Siege zum Abschluss

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid beenden nach zwei Heimerfolgen gegen Uentrop und Dachau II die Saison in der 2. Bundesliga auf Rang fünf. Das letzte Spiel war auch das beste.

Mit zwei imponierenden Siegen beendeten die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid die Saison 2023/24 und nehmen nun Platz fünf in der Endtabelle ein. Dem 6:1 gegen den bis dato Tabellenfünften TuS Uentrop ließen Teammanagerin Cennet Durgun und ihr Quartett mit Veronika Matiunina, Anja Farladanska, Diana Styhar und Vitalija Venckute am Sonntag ein 6:4 gegen den TSV Dachau II folgen. „Ich bin stolz auf eich und die verrückte Saison, die ihr gespielt habt“, postetet Cennet Durgun in den sozialen Medien.

Von Platz sechs vor auf fünf war ein Ziel der Gastgeber. Dazu mussten aber die Gäste aus Nordrhein-Westfalen von Platz fünf verdrängt werden. Zuversichtlich stimmte gleich eine 2:0-Führung nach Siegen beider TTC-Duos. Das Spiel war trotz des klaren Langweider Sieges spannend. Besonders imponierend war das Match von Anja Farladanska und ihrer Gegnerin Oxana Fadeeva. Die Nr. 1 der Gäste war am Ende mit einem 12:10 die glücklichere Spielerin. Nur Veronika Matiunina muste zwei Spiele bestreiten und blieb dabei zweimal obenauf. Diana Styhar und Vitalija Venckute holten die restlichen zwei Punkte zum 6:1-Gesamtsieg.

Am Sonntag erlebten die Zuschauer das beste Spiel der Saison. Es gab spannende Ballwechseln von den Doppeln, die beide über fünf Sätze gingen, bis zum allerletzten zum 11:9 für Vitalija Venckute im Entscheidungssatz im letzten Spiel. Auch im Hinspiel hing der 6:4-Sieg Langweid bis in die Verlängerung des Entscheidungssatzes am seidenen Faden. Auch da war es Vitalija Venckute, die den Sack zumachen konnte.

Das Spiel war durchgehend ein Wechselbad der Gefühle von Zuversicht und Bangen. Eindrucksvoll konnte sich Anja Farladanska mit zwei Siegen in Szene setzen. Tolle Ballwechsel waren bei ihrem Erfolg gegen die Abwehrstrategin Aline Nikitchanka, geboten Je einen Sieg buchten Veronika Matiunina und Diana Styhar.

Für die Oberbayern, di emit der Ex-Langweiderin Melanie Merk antraten, ging es im Fernduell mit Annen (Hessen) um den Klassenerhalt. Dachau hatte aufgrund des besseren Satzverhältnisses die bessere Ausgangsposition, zumal Annen mit dem Tabellenzweiten Langstadt einen vermeintlich zu starken Gegner hatte. Während Langstadt in Annen äußerst ersatzgeschwächt angetreten ist, traf Dachau in Langweid auf einen motivierten Gegner.

Dachaus Coach Cornelia Faltermeier, die ehemalige Donauwörther Bundesligaspielerin: „Wir haben die Liga nicht heute verloren, sondern in den vielen Spielen, in denen wir mit Ersatz spielen mussten.“ (jug)

TTC Langweid - TuS Uentrop 6:1. Matiunina/Venckute - Shapoloova/ Silius 11:9, 11:8, 11:6, Farladanska/Styhar - Fadeeva/Düchtling 14:12, 11:3,11:6, Matiunina - Shapolavova 15:17, 11:3, 11:7, 11:9, Farladanska - Fadeeva 11:8, 9:11, 6:11, 11:8, 10:12, Styhar - Silius 11:8, 11:9, 11:5, Venckute - Düchtling 11:7, 11:3, 12:14, 11:8, Matinunina- Fadeeva 6:11, 11:6, 11:6, 18:20, 11:4..

TTC Langweid - TSV Dachau II 6:4. Matiunina/Venckute - Feher/Nikitchanka 11:8, 10:12, 11:8, 6:11, 11:13, Farladanska/Styhar - Merk/Faltermeier 11:3, 12:10, 12:14, 9:11, 11:9, Matiunina - Nikitchanka 11:4, 11:8, 12:10, Farladanska - 6:11, 11:9, 7:11, 11:8, 11:6, Styhar- Merk 14:12, 5:11, 7:11, 11:7, 11:2, Venckute - Ernst 4:11, 12:10, 10:12, 11:5, 12:14, Matiunina - Feher 6:11, 12:10, 9:11, 2:11, Farladanska - Nikitchanka 11:7, 11:2, 8:11, 11:9, Styhar - Ernst 6:11, 6:11, 12:10, 3:11, Venckute - Merk 8:11, 11:8, 4:11, 11:8, 11:9,