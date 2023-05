Tischtennis

26.05.2023

TTC Langweid verstärkt sich mit Talenten

Plus In der 2. Bundesliga werden künftig drei Ukrainerinnen für den TTC Langweid antreten. In der zweiten Mannschaft sollen Nachwuchsspielerinnen aus der Region reifen.

Der TTC Langweid hat seine Mannschaft für die kommende Saison in der 2. Tischtennis-Bundesliga komplett. Neben Ganna Farladanska und Diana Styhar wird künftig eine dritte Ukrainerin für die Tischtennis-Hochburg am Lech antreten. Veronika Matiunina komplettiert das Team, dem darüber hinaus weiterhin Vitalija Venckute und Chelsea Egdhill angehören.

Die mehrfache ukrainische Jugendmeisterin Veronika Matiunina, die aus Severodonetsk stammt, ist 17 Jahre alt und war maßgeblich am Aufstieg des TSV Schwabhausen II in die 2. Bundesliga beteiligt. Die ehrgeizige Spielerin, die gerade online ihr Abitur in Mathematik, Deutsch und Ukrainisch macht, und hervorragenden deutsch spricht, trainiert im Nachwuchszentrum des Bayerischen Tischtennis-Verbandes in München.

