Triathlon

03.07.2023

Ein Trio knackt die Stunden-Marke

Welch ein imposantes Bild. Rund 200 Starterinnen und Starter zum 6. Zusser Nullinger Volkstriathlon standen am Ufer Spalier, als die Wettkämpfer der Landesliga bereits wieder aus dem Wasser kletterten. Fotos: Marcus Merk

Plus Während der Sieger beim 6. Nullinger Triathlon die magische Grenze um sieben Sekunden verfehlt, schafft es eine Staffel. Viele Sportlerinnen und Sportler beweisen sich in ungewohnten Disziplinen.

Während stellvertretender Landrat Hubert Kraus als Schwimmer der Marktrats-Staffel noch die letzten Meter im fast gänzlich von Algen befreiten Rothsee zurücklegte, gingen die ersten Athleten des Landesliga-Wettkampfes bereits auf die fünf Kilometer lange Laufstrecke. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 750 Meter Schwimmen und 21 Kilometer Radfahren hinter sich gebracht. Gut, sie waren ja auch über zehn Minuten früher gestartet. Aber so ein bisschen zeigt diese Momentaufnahme auch auf, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Leistungsklassen waren. Neben den über 200 Hobbysportlerinnen und -sportlern gingen beim 6. Nullinger Volkstriathlon in Zusmarshausen zum ersten Mal auch die Landesliga- und Bayernliga-Mannschaften an den Start.

Und die „Profis“ sorgten dann auch gleich für eine Verzögerung des Starts der „Amateure“. Als nämlich schon der Countdown für den Volkstriathlon heruntergezählt wurde, kamen bereits die ersten Schwimmer der Landesliga wieder ans Ufer. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Start verschoben werden, bis auch der Letzte angekommen war. Das ergab ein imposantes Bild, als die auf den Startschuss Wartenden dann den aus dem Wasser steigenden Spalier standen und Applaus spendeten. Da sich Außen- und Wassertemperatur bei bedeckten Himmel kaum unterschieden und deutlich unter der 20-Grad-Marke gelegen haben dürften, wurde überwiegenden in Neopren-Anzügen geschwommen.

