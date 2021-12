Volleyball

01.12.2021

Ein Sieg zum Geburtstag

Plus Damen des FC Langweid behaupten sich in der Landesliga.

Nachdem die Volleyball-Damen des FC Langweid in der abgelaufenen Saison durch ihre Spitzenplatzierung in der Bezirksliga die Möglichkeit bekommen hatte, in die Landesliga aufzusteigen, wurde dieses Angebot sofort angenommen. „Durch den Aufstieg in die höhere Liga können wir nur gewinnen, denn wir haben doch nichts zu verlieren“, war die einstimmige Meinung der Mannschaft um Spielführerin Lisa Steppich. Also wurde das Abenteuer Landesliga in Angriff genommen. Mit Heimkehrerin Amelie Medele vom Regionalligisten FC Kleinaitingen konnte man sich bestens verstärken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen