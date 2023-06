Westheim greift nach dem letzten Strohhalm für den Klassenerhalt

Plus Die SpVgg Westheim kann mit einem Sieg gegen den TSV Inchenhofen den Klassenerhalt schaffen. Co-Spielertrainer Daniele Miccoli gibt sich zuversichtlich.

Die Stimmung ist im Keller in Westheim. 1:4 verlor die Spielvereinigung am Sonntag im ersten Relegationsspiel gegen den SV Hammerschmiede. Bereits zur Pause stand es 0:3. Kurz nach dem Seitenwechsel war das Spiel mit dem vierten SV-Tor bereits entschieden. Sogar den Westheimer Ehrentreffer erzielte die Hammerschmiede, es war ein Eigentor.

„Das Ergebnis war mehr als verdient für die Hammerschmiede“, analysiert Co-Spielertrainer Daniele Miccoli. „Sie waren frischer, spritziger und aggressiver, wollten unbedingt. Wir konnten nicht wirklich.“ Miccoli vertrat am Sonntag Spielertrainer Thomas Hanselka, der das Relegationsspiel neben vier weiteren wichtigen Spielern urlaubsbedingt verpasste.