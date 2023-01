Lärmschutz und Deckel für die B 17: "So weit waren wir noch nie"

Plus Das Staatliche Bauamt ist mit der Planung für die Einhausung der B17 bei Stadtbergen fertig – für einen Voll- sowie einen Teildeckel. Dabei gibt es eine überraschende Nachricht.

Ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Planfeststellung ist in diesen Tagen gelungen: Das Staatliche Bauamt hat die Planungen für die Einhausung der B17 im Bereich Stadtbergen für mehr Lärmschutz abgeschlossen und wird zwei Varianten an das Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung weiterleiten. "Wir haben zwei Bauwerksentwürfe fertig", sagt Robert Moser, Leiter der Abteilung für konstruktiven Ingenieurbau. Zu diesen beiden Varianten gibt es eine erstaunliche Entwicklung.