Mann fährt in Stadtbergen mit 5,2 Promille direkt zum Getränkemarkt

Wahlkämpfer am Infostand der CSU in Stadtbergen bemerken, wie ein Autofahrer mit plattem Reifen zum Getränkemarkt fährt. Erst wollen sie ihm helfen, dann rufen sie die Polizei.

Der Wahlkampf in Stadtbergen lief am Samstag zur Mittagszeit auf Hochtouren. Auch die CSU versuchte mit einem Infostand in der Hagenmähderstraße, Unentschlossene von den Vorzügen ihres Kandidaten Paul Metz zu überzeugen. Abrupt wurde jedoch der Wahlkampf unterbrochen, als gegen 12.30 Uhr ein an der rechten Seite verschrammtes Auto mit Pforzheimer Kennzeichen und einem Platten auftauchte und auf den Parkplatz fuhr. Spontan entschlossen sich die CSUler, dem Fahrer bei seiner Panne zu helfen. Doch als der 30-Jährige aus dem Wagen ausstieg, trauten sie ihren Augen nicht.

"Wir wollten ihm eigentlich beim Reifenwechsel helfen, doch der Mann torkelte völlig betrunken in den Getränkemarkt und kaufte sich eine kleine Flasche Schnaps", erzählt eine der Wahlhelferinnen. Sofort wurde die Polizei informiert, die kurz darauf vor Ort war und den Mann kontrollierte. Aufgrund seines unsicheren Gangs und des starken Alkoholgeruchs führten die Beamten einen Test durch. Bei dem Ergebnis mussten sie gleich zweimal hinschauen.

Autofahrer mit 5,2 Promille: Bei diesem Wert besteht akute Lebensgefahr

5,2 Promille zeigte die Skala des Alkomaten an. Ein Wert, bei dem akute Lebensgefahr besteht. "Wir haben ihm daher auch keinen von den Flaschenöffnern geschenkt, die wir als Werbegeschenke dabeihatten", sagte die Helferin ironisch. Für sie und ihren Kolleginnen und Kollegen ist es immer noch ein kleines Wunder, dass bei dieser extremen Alkoholisierung nichts Schlimmeres passiert ist. Schließlich nennt auch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen diesen Wert lebensbedrohlich.

"Bei über drei Promille Blutalkoholgehalt beginnt die schwere, akute Alkoholvergiftung, die im schlimmsten Fall zum Tod durch Atemstillstand führen kann", teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Demnach beginnt bereits ab einem Promille das Rauschstadium, und es kommt zu Gleichgewichts- und Sprachstörungen. Bei etwa zwei Promille wird das Betäubungsstadium erreicht. Störungen des Gedächtnisses und der Orientierung treten auf. Der 30-Jährige ist mit seinem Alkoholgehalt von 5,2 Promille aber beileibe kein Einzelfall.

Frau verliert mit 5,68 Promille das Bewusstsein

So hatte sich vor einiger Zeit ein Mann in Amberg ebenfalls mit einem Promillewert von 5,2 auf sein Fahrrad schwingen wollen. Der 28-Jährige habe kaum stehen können. Als ihn Passanten darauf angesprochen hatten, warf er das Fahrrad auf den Gehweg und torkelte "gefährlich nahe" an vorbeifahrenden Fahrzeugen herum. Eine Streife las den Mann dann auf. Und in Ravensburg hatte eine 29-Jährige mit 5,68 Promille das Bewusstsein verloren und war auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Ravensburg regungslos liegen geblieben. Sanitäter brachten die Betrunkene zur Entgiftung ins nächste Krankenhaus. Ebenfalls rekordverdächtig war der Alkoholwert eines 46-Jährigen aus dem Raum Aichach. Auch bei ihm maß die Polizei 5,2 Promille.

Der sturzbetrunkene Mann war mit seinem Wagen auf der B300 von Friedberg in Richtung Dasing unterwegs gewesen. Nachdem er mehrmals in den Gegenverkehr geraten war, legte er im Laimeringer Gewerbegebiet eine "Pinkelpause" ein. Ein anderer Autofahrer verfolgte ihn bis dorthin und lotste telefonisch die Polizei zu dem Parkplatz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen einer vorherigen Alkoholfahrt keinen Führerschein besaß. Dies gilt nun auch für den 30-Jährigen, der am Samstag in Stadtbergen erwischt wurde.