Radfahrer ärgern sich über Fräskanten beim Glasfaserausbau

Die Fräskanten der aufgerissenen Bürgersteige, so wie hier in Diedorf, werden für Radler und Fußgänger schnell zu Stolperfallen. Momentan werden die Löcher in Stadtbergen nur provisorisch geflickt.

Plus Die scharfen Fräskanten aufgrund der Glasfaserverlegung in Stadtbergen sind Stolperfallen nicht nur für Radler. Aufgerissene Bürgersteige wird es aber wohl noch länger geben.

Der Beginn dieser Arbeiten wird von vielen Kommunen sehnsüchtig erwartet. Und auch die Menschen in den jeweiligen Wohnorten freuen sich, wenn die Bautrupps endlich anrücken. Dementsprechend war in Stadtbergen die Freude groß, als die Telekom mit den Arbeiten für das Glasfasernetz begann. Doch mittlerweile ist der Ärger größer. "Die fressen sich wie Heuschrecken durch die ganze Stadt und hinterlassen eine fehlerhafte Wiederherstellung", kritisierte Roland Mair von der SPD bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Eine schnelle Abhilfe ist allerdings momentan noch nicht in Sicht.

