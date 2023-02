Stadtbergen

18:00 Uhr

So werden die Drogen aus dem Waldhotel in Stadtbergen vernichtet

Plus Einsatzkräfte finden durch Zufall 16 Kilogramm Marihuana in einem Zimmer des Waldhotels in Stadtbergen. Für die spätere Verwertung kommt nur ein einziger Ort infrage.

Von Matthias Schalla

Es war ein glücklicher Zufall, der die Polizei zu insgesamt 16 Kilogramm Marihuana führte. Im Dezember hatten die Bewohner des Waldhotels in Stadtbergen den Notruf gewählt, da sie seit Tagen ohne Strom und Heizung waren. Als daraufhin Einsatzkräfte den ehemaligen Ziegelstadel durchsuchten, da ein Notstromaggregat ungefiltert die Abgase in die Räume blies und so ein lebensgefährlicher Kohlenmonoxidpegel entstand, entdeckten sie in einem der Zimmer die Drogen. Mit einem Marktwert von rund 160.000 Euro war dies laut Polizei einer der größten Drogenfunde der jüngsten Vergangenheit in der Region. Doch was passiert nun mit dem Marihuana?

