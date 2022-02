Thierhaupten

vor 34 Min.

Kiesabbau bei Thierhaupten: Weshalb sich Anwohner Sorgen machen

Die Kiesabbaupläne der Nachbargemeinde Münster sollen in unmittelbarer Nähe von Ötz/Altenbach stattfinden. Hier der Bereich am Bayerbach.

Plus Ohne Genehmigung wurde mit Abbauarbeiten nahe dem Ortsteil Ötz begonnen. Inzwischen gab es einen Arbeitsstopp. Eine der größten Sorgen sind Grundwasserschwankungen.

Von Bianca Dimarsico

Wie genau der Kiesabbau auf einer Fläche von 13 Hektar in den kommenden Jahren aussehen wird, hängt unter anderem von dem Vergleich der Stellungnahmen der Gemeinden Münster und Thierhaupten ab. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Stellungnahme verlesen und diskutiert. Der Einreichung wurde am Ende einstimmig zugestimmt. Welche Punkte dabei zentral waren.

