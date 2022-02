Thierhaupten/Münster

Streit über Kiesabbau bei Thierhaupten: Behörde stoppt die Bagger

Plus Seit Jahren sorgen sich die Bewohner in Ötz wegen eines Abbauvorhabens zwischen Thierhaupten und Münster. Dieses rückt näher. Doch genehmigt ist es noch nicht.

Von Bianca Dimarsico

Bereits seit fünf Jahren wird zwischen Thierhaupten und Münster über den Aushub eines Baggersees bei Hemmerten debattiert. Der großflächige Kiesabbau wird dabei vor allem von der Seite Thierhauptens kritisiert. Genehmigt ist das Vorhaben, das sich in vier Bauabschnitten über eine Fläche von gut 18 Fußballfeldern erstrecken soll, noch nicht. Am Dienstagabend wird sich der Gemeinderat Thierhaupten mit dem Thema befassen. Dennoch sind in der vergangenen Woche bereits die Bagger aufgefahren. Was ist da los?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

