Autofahrer gerät beim Überholen in den Gegenverkehr

Zwischen Thierhaupten und Meitingen kommt es zum Zusammenstoß. Eine Autofahrerin verhindert Schlimmeres.

Am Freitag gegen 23.55 Uhr kam es in Thierhaupten auf der Staatsstraße 2045 zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer, der in Richtung Thierhaupten unterwegs war, ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei stieß er jedoch mit seinem Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen Fahrzeuglenkerin konnte nur durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß verhindern. So wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 8000 Euro. (jah)

Lesen Sie dazu auch