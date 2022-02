Thierhaupten

vor 16 Min.

Nach dem Unglück: Im Thierhauptener Weiher soll wieder gebadet werden

Plus Seit ein Junge 2019 im Badeweiher Thierhaupten ertrunken ist, sind Steg und Badeinsel gesperrt. Jetzt soll der Weiher wieder eröffnet werden. Was geplant ist.

Von Bianca Dimarsico

Im Sommer soll im Weiher in Thierhaupten wieder gebadet werden. Einstimmig wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Maßnahmen zur Wiedereröffnung des Badeweihers zugestimmt. Bis dahin war es ein langer Weg. Seit nunmehr zwei Jahren sind Steg und Badeinsel gesperrt, nachdem ein Zehnjähriger 2019 bei einem tragischen Badeunfall gestorben ist. Bürgermeister Toni Brugger sprach von einem lang erwarteten Gutachten. Dafür will die Gemeinde 10.000 Euro lockermachen.

