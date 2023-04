Thierhaupten

Seniorenzentrum in Thierhaupten interessiert sogar Minister Holetschek

Plus Thierhaupten legt viel Wert auf Barrierefreiheit in der Gemeinde. Nun soll als nächster Schritt ein Seniorenzentrum gebaut werden. Holetschek lobt die geplante Lage.

Von Nicola Jäckel

Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. War im Jahr 1960 noch jeder achte Einwohner älter als 65, ist es heute bereits jeder Fünfte. Viele ältere Menschen brauchen Unterstützung im Alltag und Hilfe bei täglichen Arbeiten, doch diese zu gewährleisten ist oftmals schwer. Pflegepersonal und Heimplätze fehlen vielerorts. Der Markt Thierhaupten will deswegen ein Seniorenzentrum bauen. Ein Projekt, das sogar Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) in die Gemeinde lockte. Und der lobte vor allem einen Aspekt der Planung.

Um eine seniorenfreundlichere Gemeinde zu gestalten, wurde in Thierhaupten in den vergangenen Jahren bereits auf mehr Barrierefreiheit geachtet. Auch die ehrenamtliche Organisation "Soziales Netzwerk Thierhaupten" wurde ins Leben gerufen. Der nächste Schritt soll nun die Inbetriebnahme eines Seniorenzentrums sein, an dessen Planung die Gemeinde schon länger arbeitet. Während letztes Jahr der Antrag auf Fördergelder vom Staat noch abgelehnt wurde, ist der Bürgermeister Toni Brugger dieses Jahr zuversichtlich, dass er genehmigt wird.

