Bürgermeister Willi Reiter tritt bei der nächsten Wahl nicht mehr an

Plus Willi Reiter ist seit 2019 Bürgermeister von Ustersbach. Bei der anstehenden Wahl im Jahr 2026 will er allerdings nicht mehr antreten.

Am 30. April 2026 wählt Ustersbach einen neuen Bürgermeister. Die Amtszeit von Willi Reiter ( CSU) wird dann enden. Der amtierende Bürgermeister tritt zur kommenden Wahl nicht mehr an. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt er die Gründe für diese Entscheidung.

Mit 52,37 Prozent der Stimmen setzte sich Reiter am 14. Oktober 2018 gegen seinen Kontrahenten Richard Link von der Wählergemeinschaft Ustersbach-Mödishofen (WUM) durch und wurde zum neuen Bürgermeister gewählt. Er folgte damit auf Maximilian Stumböck, der nach 16 Jahren als Oberhaupt der Gemeinde seinen Rücktritt erklärt hatte.