Mit Motorroller direkt über Kreisverkehr: 71-Jähriger schwer verletzt

Kannte er sich überhaupt nicht aus? Ein Fahrfehler bringt einen Mann ins Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde ein 71-jähriger Mann am Freitagvormittag, 15. Dezember, gegen 10.15 Uhr bei einem von ihm selbst verursachten Unfall. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorroller auf der B300 unterwegs. Kurz nach Ustersbach übersah er offensichtlich den Kreisverkehr und überfuhr diesen komplett. Der Fahrer und der Roller landeten hinter dem Kreisverkehr auf der Fahrbahn. Der Rollerfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls war die B 300 zwischen dem Kreisverkehr und Maingründel für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Ustersbach war mit zehn Personen vor Ort. (jah)

