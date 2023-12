Ustersbach

vor 17 Min.

Petition zur Schulwegsicherheit in Ustersbach: So ist der aktuelle Stand

Plus Eine Ampel und einen Lotsendienst wird es in Ustersbach nicht geben. Das Verkehrstempo innerorts soll aber sinken und das Queren erleichtern. So lief die Bürgerversammlung ab.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Die Eltern in Ustersbach lassen nicht locker. Sie fordern weiterhin eine Fußgängerampel auf Höhe der Alten Schule. Ihre Petition haben sie überreicht, auch einige Gemeinderäte bezogen Stellung. Auf der Bürgerversammlung gab es jetzt Nachfragen. Die Gemeinde will eine Mittelinsel bei der Grundschule errichten. Die Verkehrsbehörde empfiehlt auch dort einen Lotsendienst.

Es ist ein Streitthema in Ustersbach seit knapp zwei Jahren. Auslöser war die Verlegung des Horts in die Alte Schule zum Anfang des letzten Schuljahres. Seitdem müssen die Grundschulkinder, die den Hort in Ustersbach besuchen, mittags auf die andere Seite der B300 wechseln. Eine Ampelanlage dafür gibt es nicht. Ob die Verkehrsbehörde einer solchen zustimmen würde, war ungewiss. Um den Schulweg der Hortkinder dennoch abzusichern, hatte sich der Gemeinderat für eine Übergangslösung entschieden, bis der Hort wieder auf der Schulseite untergebracht ist. Seitdem werden die Hortkinder kostenlos zum Hort gebracht, mit der Schulbuslinie, die vor Jahrzehnten für die Kinder aus Mödishofen und Baschenegg eingerichtet wurde und von der Gemeinde bezahlt wird. Bürgermeister Willi Reiter ( CSU) wiederholte auf der Bürgerversammlung seine Einschätzung, dass die Verkehrssituation an der Kreisstraße in Mödishofen weitaus gefährlicher und unübersichtlicher als in Ustersbach an der B300 sei, und zitierte eine Stellungnahme der Behörde. Für die Behörde habe sich der Eindruck der schlechten Einsehbarkeit der B300 auf Höhe der Alten Schule, den die Elterninitiative „Sicherer Schulweg“ ins Feld geführt hatte, beim Ortstermin nicht erhärtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen