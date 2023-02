Unfall im Kreisverkehr bei Ustersbach

Ein Autofahrer übersieht einen anderen Wagen im Kreisverkehr bei Ustersbach und es kommt zum Unfall. Verletzt wird zum Glück niemand.

Im Kreisverkehr bei Ustersbach kam es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 54-jähriger Fahrer eines Lkw, welcher von Ustersbach her kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte, einen roten Ford Focus eines 40-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand und daher vorfahrtsberechtigt war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro, schätzt die Polizei. Verletzt wurde niemand. (kinp)