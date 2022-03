15-Jährige klaut Fahrrad, weil in Welden kein Bus fährt

Eine Teenagerin schnappt sich gegen Mitternacht in Welden ein Fahrrad, das ihr nicht gehört. Später gibt sie an, das Rad nur "ausgeliehen" zu haben.

Weil gegen Mitternacht offenbar kein Bus mehr von Welden in Richtung Augsburg fuhr, schnappte sich eine Teenagerin ein Fahrrad. Laut Polizei soll die 15-Jährige das Rad am 20. März in Welden gestohlen haben. Die Version der Teenagerin: Sie habe das Rad lediglich "ausgeliehen".

Fahrrad in Welden gestohlen: Diebin hat Rad nur geliehen

Die Polizei konnten die mutmaßliche Diebin schnell ermitteln. Nun wird nach dem Besitzer des Fahrrads gesucht. Laut Polizei handelt es sich um ein schwarz/blaues Herrenrad. Es steht aktuell bei der Polizeistation in Wertingen und wartet auf seinen Besitzer. Offenbar wurde er von der 15-Jährigen nicht über die "Leihgabe" informiert. (kinp)