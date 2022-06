Auto erfasst Radfahrer bei Welden

Eine 64-jährige Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer. Der Mann stürzt und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein 56-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, erfasste eine 64-Jährige den Radler. Sie war am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße von Lauterbrunn in Richtung Welden unterwegs, teilt die Polizei mit. Demnach wollte sie ins Gewerbegebiet Haldenloh abbiegen als sie den Radler mit ihrem Auto erfasste. Der 56-Jährige stürzte und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden. Den schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro insgesamt. (kinp)