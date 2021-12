Auto in Welden angefahren und geflüchtet

Eine Autobesitzer erlebte am Samstag in Welden eine böse Überraschung: Sein Auto wurde von Unbekannten angefahren.

Der 57-jährige Besitzer eines Autos erschien am Samstagnachmittag bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen und zeigte an, dass sein geparkter Wagen in der Zeit vom Freitag, 10. Dezember, gegen 18 Uhr und Samstag, 11. Dezember, gegen 11.40 Uhr im Wiesenweg von einem unbekannten Auto angefahren und beschädigt worden war. An dem Wagen des Geschädigten wurden nach Angaben der Polizei der Radkasten vorne links und die Fahrertür beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher liegen bislang nicht vor. (lig)