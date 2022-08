Badeenten-Rennen bis Oldtimerschau: Was beim Marktfest Welden geboten ist

Am Wochenende ist in Welden richtig viel geboten. Es gibt einen traditionellen Markt, schicke Autos und ein großes Programm für Kinder.

Ob Badeenten-Rennen auf der Laugna, Premiere des „Welden-Memory“-Spiels im Museum des Heimatvereins, Modellflieger in der Schulturnhalle, Feuerwehr-Fahrzeuge auf dem Festplatz oder der Ratespaß des Gartenbauvereins – es sind nur wenige der zahlreichen Attraktionen beim Weldener Marktfest. Nach zweijähriger Pause als Folge der Corona-Pandemie lautet das Motto am Sonntag, 14. August, „Tag der Vereine“. Und es wird viel geboten sein in der Holzwinkelgemeinde.

Marktfest in Welden am Sonntag, 14. August

Neben dem traditionellen Markt mit rund 30 Händlern, die ihre Waren anbieten, gibt es auf dem Schulgelände einen Kunst- und Handwerkermarkt und Mitmach-Aktionen Weldener Vereine und Organisationen. Nur einige Beispiele: Wer trifft ins Schwarze beim Bogenschießen des Schützenvereins, wer beweist sein Geschick beim Angelspiel der Kolpingsfamilie, wer wagt sich auf den Barfußparcours der Wasserwacht oder wer stöbert erfolgreich auf dem Flohmarkt der Bücherei?

In der Aula der Schule findet eine Ausstellung von Bildern des ehemaligen Weldener Försters Werner Zapf und eine Lesung humorvoller Geschichten aus seinen Büchern statt. Ebenfalls in der Schule präsentiert sich der Holzwinkler Modellbahn Club (HMBC) mit einer Anlage, der Heimatverein öffnet sein Museum.

Schau neuer Fahrzeuge und Oldtimer in Welden

Hinaus geht es auf den Festplatz, wo die Freiwillige Feuerwehr Welden mit einer Schau neuer Fahrzeuge und Oldtimer vertreten ist. Der Klub „Rubber Duck“ aus Augsburg lässt mit seinen Modellbaggern im Sand graben und die „Helfer vor Ort“ geben ebenso einen Einblick in ihre Arbeit wie die Rettungshunde-Staffel der Malteser aus Augsburg. Und selbstverständlich dreht auch das beliebte Weldenbähnle seine Runden.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Musikvereinigung Welden am Rathaus und die Harmoniemusik Welden am Haus der Vereine. In den „harmonischen Biergarten“ lädt die Harmoniemusik bereits am Freitag, 12. August, und Samstag, 13. August, jeweils ab 18 Uhr zum Auftakt der Festtage. (jös)