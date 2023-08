Geplatzter Motor löst in Welden Feuerwehreinsatz aus

Fahrzeuge verlor auf einer Strecke von einem Kilometer Öl.

Einen größeren Feuerwehreinsatz hat ein defekter Jeep am Montag in der Nacht in Welden ausgelöst. Der 21-jährige Fahrer war gegen 22.15 Uhr mit dem Fahrzeug von Welden in Richtung Emersacker gefahren. Kurz nachdem er in die Staatsstraße 2034 in Richtung Emersacker eingebogen war, bemerkte der Mann, dass sein Fahrzeug Öl verliert und hielt auf einem asphaltierten Feldweg an. Dort platzte der Motor des Fahrzeuges und es trat eine große Menge Motoröl aus. Insgesamt musste die Feuerwehr Welden mit zehn Kräften eine einen Kilometer lange Ölspur binden. (AZ)