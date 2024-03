Lastwagenfahrer fährt gegen Laterne in Welden und flüchtet

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Welden. Demnach fuhr ein Lastwagenfahrer gegen eine Laterne.

Nach einem Unfall in Welden soll ein Lastwagenfahrer einfach davongefahren sein. Das berichtet die Polizei. Demnach fuhr der Unbekannte mit seinem Laster am Montagnachmittag in der Straße Am Alten Bähnle gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde dadurch leicht beschädigt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem Laster davon, berichtet die Polizei. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher dürfte bald ausfindig gemacht werden, denn Zeugen notierten das Kennzeichen des Fahrzeugs. (kinp)