Olympiade und Oldtimer erfreuen beim Marktfest in Welden

Plus Nach zweijähriger Corona-Pause haben die Vereine in Welden ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Schattenplätze und Eis waren der Renner.

Als ein gelungenes Sommerfest, an dem Besucherinnen und Besucher ihre Freude hatten, entpuppte sich das Marktfest Welden. Viele Vereinsmitglieder hatten sich jede Menge Arbeit gemacht, um den Gästen etwas zu bieten. Besonders beliebt waren bei den hohen Temperaturen Plätze im Schatten und der Eis-Stand der Wasserwacht.