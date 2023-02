Unbekannter fährt in Welden gegen einen geparkten VW-Passat

Ein 61-Jähriger parkt seinen Passat ordnungsgemäß in der Uzstraße in Welden. Als er zurückkommt, ist der Wagen beschädigt und vom Verursacher keine Spur.

Ein geparkter VW ist am Mittwoch in Welden angefahren und beschädigt worden. Der Passat stand zwischen 15.45 und 16 Uhr in der Uzstraße. Der 61-Jährige Besitzer hatte laut Polizei den Wagen ordnungsgemäß geparkt. Ein bislang Unbekannter fuhr dennoch gegen den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)