Unfall an der Engstelle in Welden

Eine 65-Jährige ist mit ihrem Auto rückwärts gefahren, um einen Lastwagen an der Mühlstraße durchzulassen. Dabei fuhr sie jedoch den das Auto hinter ihr.

An der Engstelle Mühlweg/Uzstraße ist es am Freitag in Welden zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei wollte eine 65-jährige Frau hier gegen 12.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Uzstraße nach rechts in den Mühlweg abbiegen. Das war jedoch nicht möglich, weil aus dem Mühlweg ein Lastwagen in die Uzstraße einbiegen wollte. Die 65-Jährige wollte wegen der engen Platzverhältnisse den Lastwagen durchlassen und fuhr ihren Wagen etwa 30 Meter zurück. Dabei übersah sie laut Polizei einen hinter ihr verkehrsbedingt wartenden Wagen einer 31-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt. (AZ)