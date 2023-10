Unfall mit Blechschaden in Welden

Ein Autofahrerin baut am Samstagnachmittag in Welden einen Unfall. Verletzt wird zum Glück niemand, berichtet die Polizei.

Zu einem Unfall mit Blechschaden kam es am Samstagnachmittag in Welden. Wie die Polizei berichtet, kam eine 50-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Auto zu weit nach rechts auf die Gegenfahrbahn. Deshalb touchierte ihr Wagen ein entkommendes Auto. Der Unfall ereignete sich in der Straße Schläuhle. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)