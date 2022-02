Wie fit ist Welden für den Katastrophenfall?

Plus Fällt tagelang der Strom aus, wird die Lage schwierig, nicht nur in Welden. Die Gemeinde hat überprüft, wie gut sie auf den Katastrophenfall vorbereitet ist.

Was tun, wenn eine Katastrophe über das Land hereinbricht? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Broschüre herausgebracht, um zu erklären, wie sich jeder Einzelne auf den Ernstfall vorbereiten sollte. Doch wie bleiben Kommunen in einer kritischen Lage handlungsfähig? Damit hat sich jetzt die Gemeinde Welden befasst. Fazit: Es gibt noch Nachholbedarf..