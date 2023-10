60 Jahre Kita Dorothea: Kindern einen guten Start in die Zukunft geben

In Westheim wurde in der Pfarrei St. Nikolaus von Flüe das 60-jährige Bestehen der Kita Dorothea gefeiert.

Der Caritas-Sonntag war ein ganz besonderer für die Pfarreiengemeinschaft Neusäß. In St. Nikolaus von Flüe in Westheim feierte Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Dr. Andreas Magg zusammen mit Pfarrer Stephan Spiegel und Pfarrer Jyothish nicht nur den Beginn der Caritas-Sammlungswoche für die Diözese Augsburg, sondern auch das 60-jährige Jubiläum der dort ansässigen Kindertagesstätte Dorothea.

„Die Geschichte der Kindertagesstätte Dorothea ist eine Erfolgsgeschichte. In den Anfängen ein umstrittenes Projekt, heute ein Aushängeschild dafür, den Kita-Kindern einen guten Start in Ihre Zukunft zu geben. Das wollen wir heute feiern“, so der Caritasdirektor. Die Kinder das eigens umgedichtete Lied „Ich schenke dir einen Regenbogen“ zum Gottesdienst bei sowie ein eigens gestaltetes Holzkreuz, das vom Caritasdirektor gesegnet wurde und nun in der Kindertagesstätte hängen wird. Zum Caritas-Sonntag bat der Caritasdirektor die Gemeinde, „die Herzen für die Not der Menschen“ zu öffnen und zu spenden. Getreu dem Caritas-Herbstsammlungsmotto „Wenn jeder gibt, was er zuviel hat.“

Im Anschluss an den Gottesdienst dankte Günter Groll, der Vorsitzende der St. Simpert Stiftung, dem Freistaat Bayern, der Stadt Neusäß sowie der Kirchenstiftung für ihre großen Bemühungen um die Kindertagesstätte Dorothea. „Aber eine Kita ist viel mehr als das. Es geht darum Werte, Liebe und den Glauben zu vermitteln. Kinder spüren, ob sie nur aufbewahrt werden, oder ob ihnen wahre Wertschätzung entgegengebracht wird.“

Der 2. Bürgermeister Wilhelm Kugelmann lobte die sehr harmonische Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte. „Die Kirchenstiftung ist ein sehr verlässlicher und starker Partner." Er bedankte sich bei Kita-Leiterin Renate Kriegler-Rossi für ihre langjährige pädagogische Arbeit. Kriegler-Rossi bekräftigte ihrerseits, welche Freude ihr ihre Arbeit mache. Bei der anschließenden Zusammenkunft im Pfarrsaal wurde eine eindrucksvolle Fotoschau über die letzten 60 Jahre der Kindertagesstätte Dorothea gezeigt.

Einige Tage später war das Areal rund um die Kita dann fest in Kinderhand: Bein Tag der offenen Tür wurde gespielt und gefeiert und es gab etliche kreative Angebote für die Kinder.

