Westheim

vor 16 Min.

Modernes Gebäude mit Wohnungen und Bäckerei am Bahnhof in Westheim

Anstelle der alten Post in Westheim in der Hindenburgstraße 2 wird ein Investor ein modernes Gebäude mit Wohnungen und zwei Ladengeschäften bauen.

Plus Die Tage des maroden Postgebäudes am Westheimer Bahnhof sind gezählt. Am Entwurf für ein modernes Gebäude mit Wohnungen scheiden sich die Geister.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Streit gab es im Neusässer Planungsausschuss zwar nicht, aber die Mitglieder diskutierten sehr lange und kontrovers über den Bauantrag eines Investors für das ehemalige Postgebäude am Westheimer Bahnhof. Dort sollen isgesamt zwölf Wohnungen mit Tiefgarage und zwei Ladengeschäften entstehen, wie Architekt Thomas Glogger in der Sitzung erläuterte. Geplant sei sogar, dass dort eine Bäckerei einzieht.

Die Zustimmung fiel letztlich knapp aus mit fünf Nein-Stimmen der CSU, wobei Bürgermeister Richard Greiner diesmal ausscherte und mit Grünen, Freien Wählern und der SPD für den modernen Entwurf stimmte. Dabei ging es ihm jedoch weniger um Geschmack in Architekturfragen als um die Tatsache, dass rein rechtlich nichts gegen den Planungsentwurf spricht, wie Stadtbaumeister Björn Nübel erläutert hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen