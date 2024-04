Unbekannter zerkratzt Auto in Westheim

2000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter, der laut Polizei ein Auto in Welden beschädigte.

Ein in Welden abgestelltes Auto ist in der Zeit zwischen Montag und Dienstag zerkratzt worden. Das berichtet die Polizei. Der Wagen stand auf einem Grundstück an der Straße Hinter den Gärten. Laut Polizei sind beide Türen auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. (kinp)