Westheim

Was Senioren beim Umgang mit einem Rollator beachten sollten

Beim Rollatortraining in Westheim müssen die Teilnehmenden (im Bild Angelika Geiger) Hindernisse überwinden.

Plus Beim Rollatortraining in Westheim lernen die Teilnehmenden, wie sie mit der Gehhilfe Hindernisse und Höhenunterschiede überwinden können.

Angelika Geiger führt ihren Rollator an die Kante der Holzpalette. Die 90-Jährige hebt die beiden Vorderräder in die Luft und setzt sie auf der Erhöhung ab. Dann hievt sie auch die zwei Hinterräder auf das Hindernis. Bevor sie auf die Palette steigt, drückt sie die beiden Feststellbremsen an den Griffen nach unten. "Gut aufgepasst", lobt Marianne Birkle.

Die Geschäftsführerin der Verkehrswacht Augsburg hat zusammen mit dem Seniorenbeirat Neusäß und dem Sanitätshaus Lindauer ein Rollatortraining im Caritas-Seniorenzentrum Notburga in Westheim organisiert. Ältere Männer und Frauen sollen einen sicheren Umgang mit der Gehhilfe lernen. Rund zwei Dutzend Senioren sind an diesem Vormittag gekommen. Einige leben in der Einrichtung, manche kommen von außerhalb.

