Der neue Pfarrer freut sich auf die Menschen in Willishausen

Militärpfarrer, Seelsorger im Krankenhaus: Viele Jahre hatte Pfarrer Max Ziegler besondere Aufgaben inne. Jetzt kommt er in die Pfarreiengemeinschaft Willishausen.

Stadt Augsburg, Oberschwaben und Landkreis Günzburg – in diesem Dreieck war der katholische Pfarrer Max Ziegler (60) in den vergangenen 20 Jahren aktiv. Dass er nun fast in der Mitte, nämlich im westlichen Landkreis Augsburg, ankommen wird, ist fast eine logische Folgerung. Ziegler wird im September der neue Leiter der Pfarreiengemeinschaft Willishausen mit den Pfarreien Willishausen und Anhausen. Die Stelle verlässt Manfred Gromer nach mehr als 20 Jahren in Richtung Oberschwaben. Auf eine Sache freut sich Max Ziegler jetzt besonders.

Es sind herausfordernde Jahre, die hinter dem Pfarrer liegen, wie er sagt. Im Jahr 2012 hatte er den Augsburger Stadtteil Oberhausen und die dortige Pfarreiengemeinschaft in Richtung Sigmaringen als Militärpfarrer verlassen. Doch schon kurz darauf kam der nächste Wechsel. Max Ziegler blieb zwar bei der Bundeswehr eingesetzt, die nächsten fünf Jahre jedoch vorwiegend im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Die Stelle, die er seit 2018 bekleidete, war nicht weniger intensiv. In diesen Jahren war er als Klinikseelsorger sowohl in der Kreisklinik Günzburg, als auch in den Bezirkskliniken tätig.

Der neue Pfarrer freut sich auf Menschen „in allen Lebenslagen“

„Das waren gute Gespräche, aber das ist auch fordernd“, beschreibt er diese Zeit. In den Kliniken befänden sich die Menschen immer in Ausnahmesituationen, das gelte in besonderem Maße für die Bezirkskliniken. Nun freue er sich, wieder mit Menschen „in allen Lebenslagen“ zu tun zu haben. Während der ersten Zeit an seinem neuen Einsatzort plant Ziegler aus Günzburg zu pendeln. Denn das Pfarrhaus in der Höhenstraße in Hausen wird zunächst renoviert. „Ich musste zunächst einmal schauen, wo genau Willishausen liegt“, gibt Pfarrer Ziegler zu. Der Weg dorthin sei nun jedoch keine Hürde mehr.

