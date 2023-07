Pfarrer Gromer verlässt Willishausen in Richtung Allgäu

21 Jahre lang war er Pfarrer dort und in Anhausen. Jetzt geht es für ihn zurück in die Nähe seines Geburtsorts. Worauf er sich jetzt freut und was ihn beruhigt.

21 Jahre war Pfarrer Manfred Gromer parallel im bischöflichen Seelsorgeamt und in der Pfarreiengemeinschaft Willishausen mit den Pfarreien Willishausen und Anhausen tätig. „Ich habe festgestellt, dass es die richtige Zeit ist, um die Aufgabe der Leitung der Abteilung der Gemeinde Katechese im bischöflichen Seelsorgeamt in jünger Hände zu legen. Verbunden ist damit allerdings für mich eine örtliche Veränderung und damit neue Herausforderungen“, so Pfarrer Gromer. Mit einem Fest sagte ihm die Pfarrei Anhausen jetzt Dank für sein Engagement in diesen Jahren.

2002 war er von Neu-Ulm nach Augsburg gekommen, um die Stelle im bischöflichen Seelsorgeamt zu übernehmen. Damit verbunden war die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Willishausen. „Ich war gerne in der Pfarreiengemeinschaft und habe eine schöne Zeit mit vielen interessanten Begegnungen, die mein Leben bereichert haben, erlebt“, blickt Pfarrer Gromer zurück. Nun geht er mit großer Dankbarkeit nicht zuletzt dafür, dass er die kleine Pfarreiengemeinschaft lebendig und zukunftsfähig, zurücklassen kann. „Ich kann gehen, ohne dass alles zusammenbricht, denn die Ehrenamtlichen haben ihre Mitarbeit immer ernst genommen und auch selbstständig gearbeitet“, freut sich Gromer über die immer gute ehrenamtliche Zusammenarbeit.

Wichtig war Pfarrer Gromer die Kooperation mit den Ehrenamtlichen

Wichtig war ihm immer eine gute Kooperation mit den Ehrenamtlichen, sie mündig und fähig zu machen, eigene Aufgaben zu übernehmen. In Gremien wurde gemeinsam entschieden, was notwendig war. Niemals sollte die Freude an der ehrenamtlichen Mitarbeit eingeschränkt sein. Somit wurde immer auf die Ressourcen der Einzelnen geachtet. Allein zurücklassen wird er seine ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht, bereits am 1. September wird Pfarrer Max Ziegler die Pfarrgemeinschaft Willishausen übernehmen.

Pfarrer Gromer Anhausen Nach 21 Jahren in Willishausen und Anhausen verlässt Pfarrer Manfred Gromer die Pfarreiengemeinschaft. Sein nächster Einsatzort ist Altusried im Allgäu. Foto: Jutta Kaiser-wiatrek

Mitnehmen in seine neue Heimat Altusried wird der scheidende Pfarrer Gromer viele schöne Erinnerungen an Pfarrfeste, Pfarreienfahrten in die Schweiz und nach Rom, an Wallfahrten, Festgottesdienste und all die Feste und Jubiläen mit den Vereinen. Dort im Oberallgäu wird er ab dem 1. September die Seelsorge der Pfarreiengemeinschaft bestehend aus fünf Pfarreien und knapp 6000 Katholiken übernehmen. Er hatte sich für diese Pfarreiengemeinde beworben, erzählt Pfarrer Gromer, ist Altusried doch gerade 25 Kilometer von seinem Geburtsort Obergünzburg entfernt. Ein wenig „back to the roots“ könnte man sagen. Dort habe er noch Familie, Schwester und Neffen. „Wenn man älter wird, wird es wichtig die Familienbande wieder enger zu knüpfen, besonders wenn man allein lebt“, weiß er.

Der Pfarrer will sich nicht mehr zwischen zwei Bereichen aufteilen

Der Hauptgrund allerdings waren für den 63-Jährigen die neuen Herausforderungen und die Möglichkeiten dort ganz für die Seelsorge da sein zu können und die Kräfte nicht zwischen zwei Bereichen aufteilen zu müssen. Bis 30. Juli ist Pfarrer Gromer noch vor Ort in Diedorf, der anschließende Urlaub wird bereits für den Umzug genutzt. Vorher allerdings verabschiedete sich seine Pfarrgemeinde in der Kirche St. Adelgundis in Anhausen mit einem Festgottesdienst, in welchem viele Dankesworte an ihn gerichtet wurden. Auch musikalisch wurde ihm viel Glück und Gottes Segen für die neue Aufgabe in Altusried mitgegeben. Mit zahlreichen, ideenreichen Präsenten, darunter ein selbst geschriebenes Kochbuch, Wanderstöcke und Regenschirm und nicht zuletzt eine Gartenbank für seinen Pfarrgarten im Allgäu, verabschiedete man sich, allerdings nicht ohne noch anschließend mit viel Freude das Pfarrfest gemeinsam zu feiern.

