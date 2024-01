Am Faschingssamstag steigt eine Party für den guten Zweck

Mehr als 1000 Besucher werden zur Wohltätigkeitsveranstaltung "Zus wie's lacht und trinkt, feiern für einen guten Zweck" in der Schwarzbräuhalle in Zusmarshausen erwartet. Was in diesem Jahr geboten ist.

Gut für die Laune und fürs Gewissen: Das Konzept der Wohltätigkeitsveranstaltung hat nicht umsonst seit mehr als 40 Jahren Bestand in Zusmarshausen. Bei der Faschingsparty "Zus wie's lacht und trinkt, feiern für einen guten Zweck" feiern die Faschingsnarren alljährlich eine Riesenparty in der Schwarzbräuhalle. Der Erlös wird für gute Zwecke verwendet. Mittlerweile sind auf diese Weise mehr als 300.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Und die Gaudi geht weiter. Dieses Jahr wird am Faschingssamstag, 10. Februar, am Abend vor dem Faschingsumzug gefeiert. Jetzt stehen auch die Preise für Eintritt und Getränke fest.

Es soll bei familienfreundlichen Preisen bleiben, erklären die Organisatoren. Deren Vorsitzender Johann Reitmayer sagt, dass der Eintritt fünf Euro kostet, die Portion Pommes liege dieses Jahr bei 2,50 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Ab 17.30 Uhr können sich die närrischen Faschingsfreunde in der Schwarzbräuhalle einfinden. Die Arbeitsgemeinschaft der Zusmarshauser Ortsvereine zur Durchführung der Wohltätigkeitsveranstaltung rechnet mit etwa 1300 Gästen, die nach und nach die Verladehalle der Brauerei in Zusmarshausen füllen. Längst sind es nicht mehr nur Faschingsnarren aus Zusmarshausen.

Seit Bestehen der Wohltätigkeitsveranstaltungen bringt Ludwigtours die Besucher aus den Ortsteilen, seit mehreren Jahren auch aus Dinkelscherben, kostenlos zur Wohltätigkeitsveranstaltung in die Schwarzbräuhalle.

Bus 1: Abfahrt 17 Uhr Streitheim, 17.05 Uhr Auerbach, 17.15 Uhr Wörleschwang, 17.20 Uhr Wollbach, 17.25 Uhr Friedensdorf, 17.27 Uhr Vallried.

Bus 2 : Abfahrt 17 Uhr Dinkelscherben/Grundschule, 17.05 Uhr Steinekirch-Bushaltestelle Landmaschinen Scherer, 17.15 Uhr Gabelbachergreut, 17.20 Uhr Gabelbach bei der Kirche.

Die Rückfahrtzeiten werden nach Programmende mittels Durchsage bekannt gegeben.

Wer tritt 2024 in der Schwarzbräuhalle auf?

Das Event ist in der ganzen Region bekannt. Um die 200 Helfer aus den Vereinen der Marktgemeinde sind lange vor der großen Sause schon mit den Vorbereitungen beschäftigt. Auch die Mitarbeiter der Brauerei haben einen Kraftakt zu meistern. Sie müssen die Halle Jahr für Jahr komplett ausräumen und nach der Großveranstaltung zügig wieder einräumen. Nach Angaben der Veranstalter geht es um etwa 18.500 Getränkekisten, die hin- und hergeräumt werden müssen.

Das Programm verspricht abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Kindergarde und die Teenies der Zusamtaler Bettschoner, die Eppisburger Faschingsgesellschaft Epponia und die Sportakrobaten aus Augsburg-Hochzoll werden erwartet. Auch die Mädchengruppe des TSV Zusmarshausen Dance for fun ist ebenfalls dabei. Auftritte gibt es auch von den Masters of Akrobatik des TSV Firnhaberau, von der Lauinger Faschingsgesellschaft Laudonia, den Showfunken und den Zusmataler Bettschonern. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Hello Again. Auch den Shuttlebus soll es in diesem Jahr wieder geben.





Wer profitiert von den gesammelten Spenden?

Nach der Faschingsgaudi tagt das Gremium der Organisatoren, um beispielsweise festzulegen, wohin die eingesammelten Spenden hingehen sollen. Im vergangenen Jahr kamen knapp 11.000 Euro zusammen. 2014 erreichte das Spendenbarometer einen Höchststand von fast 16.000 Euro. Das Geld kommt hauptsächlich der Marktgemeinde Zusmarshausen zugute, auf Platz zwei steht die Sozialstation, gefolgt von der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Die Liste der Begünstigten ist lang. Begünstigt werden in erster Linie Menschen aus der Gemeinde, die unverschuldet in Not geraten sind, gemeinnützige, karitative und soziale Einrichtungen, bauliche Maßnahmen innerhalb der Gemeinde, Vereine, die sich etwas anschaffen wollen, oder personenbezogene Projekte in Krisengebieten.

Angefangen hatte alles vor mehr als 40 Jahren mit einer kleinen Veranstaltung der Knabenturngruppe des TSV Zusmarshausen. Genau genommen muss es wohl schon 1976 losgegangen sein, als die örtliche Musikkapelle mit den Turnknaben erstmals eine Faschingsveranstaltung auf die Beine stellte. Das offizielle Jubiläum zum 40. Geburtstag fiel ausgerechnet in die Anfänge der Coronapandemie 2020. Die Wohltätigkeitsveranstaltung war zwei Jahre lahm gelegt. 2023 wurde dann wieder gefeiert. Wenn auch mit Vorsicht und etwas weniger Gästen als in den Jahren vor der Pandemie.