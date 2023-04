Autofahrer baut Unfall beim Abbiegen in Zusmarshausen

Ein 77-Jähriger will mit seinem Auto in die Schlossstraße abbiegen. Dabei übersieht er den Wagen einer 40-Jährigen und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Freitag gegen 16.50 Uhr in Zusmarshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 77-Jähriger mit seinem Wagen von der Augsburger Straße kommend in die Schlossstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden Wagen einer 40-Jährigen und es kam zum Unfall. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. (kinp)