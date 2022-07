Buben verunglücken auf ihren Fahrrädern und werden leicht verletzt

Ausgerechnet am letzten Schultag vor den Sommerferien verunglücken zwei Schüler zwischen Zusmarshausen und Wörleschwang.

Schmerzhaft endete der Start in die großen Ferien für zwei Buben in Zusmarshausen. Dabei hat sich nach Angaben der Polizei folgendes abgespielt: Am Freitag gegen 9.40 Uhr fuhren mehrere Schüler mit ihren Rädern auf dem Radweg zwischen Zusmarshausen und Wörleschwang. Ein 13-Jähriger überholte links mehrere Radler. Ein weiterer Radler (12) wollte die Gruppe noch weiter links überholen und befuhr hierbei bereits den Grünstreifen. Dabei kam er ins Straucheln und stieß seitlich mit dem Rad des 13-Jährigen zusammen.

Die beiden Buben kamen zu Fall und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht. Sie erlitten laut Polizei Schürfwunden und Prellungen. (AZ)

