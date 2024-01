Die Bettschoner starten in die erste heiße Faschingsphase

Die Faschingssaison hat begonnen. Die Zusmarshauser Faschingsnarren können sich auf ein buntes Programm freuen.

Der Fasching ist heuer kurz. Das heißt aber nicht, dass die Faschingsnarren in Zusmarshausen ihr Programm allzu sparsam aufgesetzt hätten. Ganz im Gegenteil: Wer ausgiebig Fasching feiern will, ist bei den Zusamtaler Bettschonern in diesem Jahr genau richtig.

Die Bettschoner haben sogar noch einen zusätzlichen Inthronisationsball eingeplant. Nach der großen Premiere am Freitagabend geht es am heutigen Samstag, 13. Januar um 20 Uhr mit dem zweiten Inthronisationsball im Pfarrzentrum in Dinkelscherben weiter. Hier findet am Sonntag, 14. Januar, ab 17 Uhr gleich der nächste Inthronisationsball statt. Weitere Termine sind jeweils ab 20 Uhr im Pfarrzentrum in Dinkelscherben am Freitag, 19. Januar, am Samstag, 20. Januar, und zusätzlich am Freitag, 26. Januar.

Kinderball am Vormittag schon ausverkauft

Auch der Kinderball am Sonntag, 21. Januar, wird im Pfarrzentrum in Dinkelscherben gefeiert. Die Vormittagsveranstaltung von 10 bis 13 Uhr ist allerdings schon ausverkauft, wie die Bettschoner berichten. Wer noch mitfeiern will, kann dies von 14 bis 17 Uhr tun. Die älteren Kinder können sich am Samstag, 27. Januar, ab 18 Uhr beim Teenieball im Pfarrzentrum vergnügen. Der Weiberfasching wird hier am Donnerstag, 8. Februar, ab 20 Uhr stattfinden. Für den Seniorennachmittag am Samstag, 3. Februar, ziehen die Faschingsnarren ins Seniorenzentrum St. Albert in Zusmarshausen. Beginn ist um 14 Uhr.

71 Bilder Bunt und laut – so schön war der Faschingsumzug in Zusmarshausen Foto: Marcus Merk

Der große Faschingsumzug ist am Sonntag, 11. Februar geplant. Ab 13 Uhr zieht er sich durch Zusmarshausen. Im Anschluss geht die Gaudi im Partyzelt am Wertstoffhof weiter. Um 14 Uhr beginnt außerdem der Familienfasching in der Schwarzbräuhalle. Hier ist am Samstag, 10. Februar, "Zus wie's sing und lacht" geplant. Die Wohltätigkeitsveranstaltung beginnt um 17.30 Uhr in der Schwarzbräuhalle. Karten für diese Veranstaltung gibt es an der Abendkasse. (kabe)

