Fußgängerin in Zusmarshausen wird bei Unfall schwer verletzt

In Zusmarshausen hat ein Autofahrer eine 77-jährige Fußgängerin auf dem Zebrastreifen übersehen und angefahren.

Eine Fußgängerin ist auf einem Zebrastreifen in Zusmarshausen angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall am Mittwoch um 10.55 Uhr auf dem Marktplatz ereignet. Die 77-jährige Fußgängerin wollte den Zebrastreifen vor der Kirche überqueren. Ein 87-jähriger Autofahrer, der aus Richtung der Schloßstraße kam, übersah laut Polizeibericht die Frau und fuhr sie an. Die 77-Jährige erlitt nach bisherigen Erkenntnissen eine Hüft- und Oberschenkelfraktur. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. (kar)