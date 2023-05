Verkehr

vor 30 Min.

So läuft's auf der A8 zum Beginn der Pfingstferien

Plus Viel Verkehr zum Beginn der Pfingstferien, so ist das meistens. Servicekräfte an der Autobahn sind vorbereitet. Und Fachleute haben ein paar Tipps für Reisende.

Am Vormittag das Auto gepackt, die Kinder am besten gleich von der Schule abgeholt und ab auf der A8 in Richtung Südwesten, das ist bei vielen Familien im Augsburger Land ein Ritual zu Beginn der Pfingstferien. Was dann aber genauso dazugehört: viel zu viel Verkehr, um entspannt und zügig in den ersten Sommerurlaub der Saison in Kroatien oder Italien zu rauschen. Kein Wunder, sagt der Geschäftsführer der Autobahngesellschaft Pansuevia, Robert Schmidt. Schließlich kommen ab Freitagmittag gleich drei Auslöser für vermehrtes Verkehrsaufkommen zusammen. Er kann auch abschätzen, wann der Verkehr wieder flüssiger laufen wird.

Für Robert Schmidt und sein Team haben die Vorbereitungen auf die Pfingstferien schon vor vielen Wochen begonnen. Denn bis zum Beginn der Ferienzeit sollten alle planbaren Baustellen beendet und sämtliche Reinigungs- oder Reparaturarbeiten abgeschlossen sein, berichtet er. Schließlich soll die Autobahngesellschaft nicht für zusätzliche Engstellen sorgen, sondern die Fahrt so angenehm wie möglich machen. Dennoch bleiben im Sommer genügend Arbeiten für das Team aus 20 Personen um Robert Schmidt. Am häufigsten sind das Verkehrssicherungsarbeiten bei Unfällen oder bei Fahrzeugen mit einer Panne.

