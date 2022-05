Im dritten Anlauf soll endlich der Startschuss für den Landkreislauf fallen

Nach zweijähriger Zwangspause findet am 3. Juli in Zusmarshausen der 38. Augsburger Landkreislauf statt. Dabei gibt es einige Neuerungen, etwa bei den Mannschaften.

Zum 75-jährigen Jubiläum des TSV Zusmarshausen sollte der 38. Augsburger Landrat-Dr.-Frey-Landkreislauf einen der Höhepunkte darstellen. Doch die Corona-Pandemie legte zwei Jahre lang alle Großveranstaltungen lahm. Im Jahre 2020 fand noch ein virtueller Spendenlauf statt, 2021 verzichtete man ganz auf eine Notlösung. Im dritten Anlauf soll es nun endlich klappen: Am Sonntag, 3. Juli, fällt endlich wieder der Startschuss zu der größten Breitensportveranstaltung im Augsburger Land. Rund 2000 Läuferinnen und Läufer hatten sich dazu in den vergangenen Jahren immer eingefunden. Was es alles zu wissen gibt.

Überarbeitetes Konzept für den Augsburger Landkreislauf

"Ich bin gespannt, wie der Landkreislauf nach zwei Jahren Zwangspause angenommen wird", sagt Barbara Wengenmeir, die Sportbeauftragte des Landratsamtes, die mit ihrem Team das Konzept überarbeitet hat. Nachdem man im vergangenen Sommer allen Laufbegeisterten die Möglichkeit gegeben hatte, über eine öffentliche Online-Umfrage an der Weiterentwicklung des Landkreislaufs mitzuwirken und die Verantwortlichen auch gerade mit den Leichtathletik- und Sportvereinen im engen Austausch standen, werden nun in diesem Jahr die ersten Änderungswünsche umgesetzt.

So wird der Landkreislauf ab diesem Jahr ein "Lauf für Alle" sein. Das bekannte Prinzip des "Acht im Achter" wird auf vierköpfige Teams verringert. In den Gründerjahren waren es ursprünglich einmal in Anlehnung an die vielen teilnehmenden Fußballmannschaften Elferteams. Später dann, als die Sicherheitsvorkehrungen keine Läufer mehr quer durch den Landkreis sondern an festen Orten erforderlich machten, wurde auf acht reduziert. "Damit sich auch kleinere Gruppen zu Teams leichter zusammenfinden und gemeinsam teilnehmen können", begründet Wengenmeir diese Verkleinerung.

Landkreislauf 2022 in Zusmarshausen: Zahl der Wertungen wird erhöht

Dafür erhöht sich die Zahl der Wertungen: Neben den klassischen Männer-, Frauen-, Jugend- und Mixed-Staffeln gibt es eine Familienstaffel (vier Laufende aus einer Familie) und die so genannten "Best-of-Staffeln", in denen die vier Läuferinnen und Läufer zusammen bis 120 Jahre, bis 160 Jahre, bis 200 Jahre und bis 240 Jahre als sein dürfen. Teilnehmen kann jede Art von Staffel, ganz egal, ob Hobby- oder Vereinsstaffel. Für alle Klassen erfolgt eine getrennte Landkreis-Wertung.

Die Vierer-Staffeln laufen eine große Runde mit rund sechs Kilometer und 60 Höhenmetern, die sehr hügelig ist und rund um den Zusmarshauser Hausberg, das Horn, führt. Die kleine Runde mit rund vier Kilometer (45 Höhenmeter) führt in einem weitem Bogen relativ flach um dem Rothsee herum. Dreh- und Angelpunkt der von Streckenchef Reinhard Kindig von der LG Reischenau-Zusamtal ausgetüftelten Strecke wird der Kreisverkehr an der Rothseestraße sein. Hier ist nicht nur Start und Ziel und Wechselstelle, sondern auch das Läufercamp angesiedelt. Der Kinderlauf führt rund 500 Meter direkt am See entlang. Die Nordic Walking-Strecke führt rund 9,2 Kilometer durch den Wald.

Das bietet das Rahmenprogramm für die ganze Familie

Während also die Zahl der Mannschaftsmitglieder verkleinert wurde, hat sich das Rahmenprogramm rund um den Landkreislauf vergrößert. "Es wird ein Familienangebot mit Urkunden malen, Spielplatz, Kinderschminken und Hüpfburg am Spielmobil des Kreisjugendrings geben", kündigt Barbara Wengenmeir an. Dazu ein Festzelt, das bereits am Vortag beim Zusmarshauser Volkstriathlon genutzt wird, Siegerehrung auf der Bühne im See, Food Truck und Marktstände der Sponsoren.

Besonders freut sich die Sportbeauftragte, dass in diesem Jahr das Laufen für den guten Zweck eine ganz zentrale Rolle spielen wird: "Laufen und dabei Gutes tun wird allen Teilnehmenden sehr leicht gemacht, indem die Teilnahmegebühr entfällt, aber für eine Spende von zehn Euro ein Spenden-Laufshirt erhältlich ist. Der gesamte Erlös geht dann ans das Bukowina Institut Schwaben und kommt so der Ukrainehilfe zugute", erklärt Wengenmeir.

Neu ist auch das Anmeldeportal für alle Teilnehmenden auf www.sportlandkreis.de. "Uns ist es wichtig, dass der Sport im Landkreis auch digital eine Heimat hat und alle Informationen zum Landkreislauf auch bequem unterwegs zur Verfügung stehen", so Wengenmeir. "Für die Teamkapitäne ist es nun leichter Teamdaten aufzunehmen und zu ändern."

Informationen zum Landkreislauf online unter www.sport-landkreis.de. Die Anmeldung ist ab 15. Mai möglich.