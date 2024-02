Kleinerer Unfall auf Parkplatz in Zusmarshausen

Beim Einparken kommt es auf einem Parkplatz in Zusmarshausen zu einem kleineren Unfall, berichtet die Polizei.

Ein kleinerer Unfall ereignete sich am Montag gegen 14.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Wertinger Straße in Zusmarshausen. Laut Polizei fuhr eine Autofahrerin beim Einparken gegen einen Audi und beschädigte so dessen Heckstoßstange. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (kinp)